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Блинкен обсудил с Бербок палестино-израильский конфликт

Блинкен обсудил с Бербок палестино-израильский конфликт Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Германии Анналеной Бербок ситуацию на Ближнем Востоке.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 07:09
Блинкен обсудил с Бербок палестино-израильский конфликт

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Германии Анналеной Бербок ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"Стороны обсудили срочную необходимость решения гуманитарных вопросов в секторе Газа, защиту гражданских и усилия по предотвращению дальнейшего распространения конфликта", - указано в заявлении.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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