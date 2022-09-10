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Блинкен обсудил помощь Украине с европейскими коллегами

Блинкен обсудил помощь Украине с европейскими коллегами Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в ходе видеоконференции проинформировал министров иностранных дел Великобритании, Франции и ФРГ о своей поездке в Украину и обсудил помощь Киеву.
Другие страны
10 сентября 2022 г. 03:56
Блинкен обсудил помощь Украине с европейскими коллегами

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в ходе видеоконференции проинформировал министров иностранных дел Великобритании, Франции и ФРГ о своей поездке в Украину и обсудил помощь Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен рассказал им о визите в Украину и своих переговорах с президентом (Украины Владимиром) Зеленским и главой МИД (Дмитрием) Кулебой, а также о нашем заявлении о планах предоставить дополнительную военную помощь США Украине и ее соседям более чем на 2,8 млрд долларов США, - указывается в тексте. - Участники встречи подчеркнули важность оказания дальнейшей военной и гуманитарной помощи Украине и вновь подтвердили свою приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Версия на азербайджанском языке Blinken avropalı həmkarları ilə Ukraynanı müzakirə edib

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