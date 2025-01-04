Блинкен не считает, что США близки к прямому конфликту с РФ

Госсекретарь уходящей американской администрации Энтони Блинкен не считает, что США близки к прямому столкновению с Россией.

Госсекретарь уходящей американской администрации Энтони Блинкен не считает, что США близки к прямому столкновению с Россией.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

"Мы справлялись со своими опасениями таким образом, который удерживал нас от прямого конфликта с Россией, - сказал он. - Что касается прямого конфликта, не думаю, что мы близки к нему, но нам нужно очень внимательно относиться к этому".

Блинкен также заявил, что американские граждане не хотят прямого участия США в военных конфликтах.

"Американцы хотят, чтобы мы не участвовали в войнах и избегали конфликтов", - полагает он.

Напомним, что в декабре 2024 года замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что друзьями Россия и США в ближайший век точно не станут, а воевать друг с другом накладно во всех отношениях. Он указал, что прямой конфликт двух стран "с очевидностью перерастет в мировую ядерную войну".