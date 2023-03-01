Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует контактировать со своими российским и китайским коллегами на встрече министров стран G20.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует контактировать со своими российским и китайским коллегами на встрече министров стран G20.

Как передает Report, передает агентство France Presse.

"Я не планирую встречаться с ними на G20", - приводит агентство слова Блинкена перед вылетом в Нью-Дели из Ташкента.

Вместе с тем он отметил, что планирует принимать участие в сессиях, где будут присутствовать в том числе российский и китайский министры.

Во время двухдневного мероприятия 1-2 марта в Нью-Дели присутствуют министры иностранных дел стран-членов G20. Всего в мероприятии принимают участие представители 40 стран, в том числе приглашенные Индией страны, не входящие в "группу двадцати".