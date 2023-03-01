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Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20

Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20 Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует контактировать со своими российским и китайским коллегами на встрече министров стран G20.
Другие страны
1 марта 2023 г. 16:15
Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует контактировать со своими российским и китайским коллегами на встрече министров стран G20.

Как передает Report, передает агентство France Presse.

"Я не планирую встречаться с ними на G20", - приводит агентство слова Блинкена перед вылетом в Нью-Дели из Ташкента.

Вместе с тем он отметил, что планирует принимать участие в сессиях, где будут присутствовать в том числе российский и китайский министры.

Во время двухдневного мероприятия 1-2 марта в Нью-Дели присутствуют министры иностранных дел стран-членов G20. Всего в мероприятии принимают участие представители 40 стран, в том числе приглашенные Индией страны, не входящие в "группу двадцати".

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Версия на английском языке Blinken says 'no plans' to meet Russia, China at G20

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