Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует контактировать со своими российским и китайским коллегами на встрече министров стран G20.
Как передает Report, передает агентство France Presse.
"Я не планирую встречаться с ними на G20", - приводит агентство слова Блинкена перед вылетом в Нью-Дели из Ташкента.
Вместе с тем он отметил, что планирует принимать участие в сессиях, где будут присутствовать в том числе российский и китайский министры.
Во время двухдневного мероприятия 1-2 марта в Нью-Дели присутствуют министры иностранных дел стран-членов G20. Всего в мероприятии принимают участие представители 40 стран, в том числе приглашенные Индией страны, не входящие в "группу двадцати".