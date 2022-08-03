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Блинкен не планирует отдельную встречу с Лавровым на полях АСЕАН

Блинкен не планирует отдельную встречу с Лавровым на полях АСЕАН Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует отдельную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Камбодже.
Другие страны
3 августа 2022 г. 12:49
Блинкен не планирует отдельную встречу с Лавровым на полях АСЕАН

Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует отдельную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Камбодже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Источник в Госдепартаменте США отметил, что встреча с главой МИД КНР Ван И также не запланирована.

Отметим, что в совещании страны АСЕАН могут обсудить вопросы, связанные с пандемией, с устойчивым развитием, а также с углублением сотрудничества в рамках Всеобъемлющего регионального экономического партнерства.

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