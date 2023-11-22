Блинкен назвал значительным прогрессом договоренности между Израилем и ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал значительным прогрессом достигнутые договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал значительным прогрессом достигнутые договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом Блинкен написал в соцсети "X".

"Хотя эта сделка знаменует собой значительный прогресс, мы не успокоимся до тех пор, пока ХАМАС продолжает удерживать заложников в Газе", - отметил он.

Он поприветствовал договоренности об освобождении 50 заложников, включая американцев.

Ранее движение ХАМАС заявило, что достигло договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных.