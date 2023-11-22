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Блинкен назвал значительным прогрессом договоренности между Израилем и ХАМАС

Блинкен назвал значительным прогрессом договоренности между Израилем и ХАМАС Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал значительным прогрессом достигнутые договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 10:49
Блинкен назвал значительным прогрессом договоренности между Израилем и ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал значительным прогрессом достигнутые договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом Блинкен написал в соцсети "X".

"Хотя эта сделка знаменует собой значительный прогресс, мы не успокоимся до тех пор, пока ХАМАС продолжает удерживать заложников в Газе", - отметил он.

Он поприветствовал договоренности об освобождении 50 заложников, включая американцев.

Ранее движение ХАМАС заявило, что достигло договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных.

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Версия на азербайджанском языке Antoni Blinken: "İsrail və HƏMAS arasında əldə olunan razılaşma ciddi irəliləyişdir"

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