О нас

Блинкен назвал возможные сроки создания Ираном ядерной бомбы

Блинкен назвал возможные сроки создания Ираном ядерной бомбы Иран в состоянии произвести за одну-две недели радиоактивных материалов в количестве, достаточном для создания ядерного оружия.
Другие страны
14 января 2025 г. 21:44
Блинкен назвал возможные сроки создания Ираном ядерной бомбы

Иран в состоянии произвести за одну-две недели радиоактивных материалов в количестве, достаточном для создания ядерного оружия.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Атлантическом совете.

"Иран сейчас находится в таком положении, что за одну-две недели может произвести столько расщепляющего материала, что его будет достаточно для изготовления ядерного оружия", - сказал он.

При этом Блинкен подчеркнул, что ядерного оружия у Ирана нет.

"Это другая часть уравнения, но очевидно, что положение намного опаснее, чем это было раньше, когда Иран был ограничен рамками соглашения по ядерной сделке", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 29 ноября того же года Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о плане установки около 6 тыс. новых центрифуг для производства обогащенного урана на ядерных объектах в Фордо и Натанзе.

СВПД был подписан постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году для преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. В 2018 году Трамп во время своего первого президентского срока вышел из договоренности и восстановил все антииранские санкции, снятые в соответствии с условиями СВПД.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана Шуша
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"
8 января 2025 г. 20:44
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
8 января 2025 г. 20:31
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
10 января 2025 г. 05:22
Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией
Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией
9 января 2025 г. 11:09
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
9 января 2025 г. 12:50
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
9 января 2025 г. 19:11
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
11 января 2025 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi