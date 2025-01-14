Блинкен назвал возможные сроки создания Ираном ядерной бомбы

Иран в состоянии произвести за одну-две недели радиоактивных материалов в количестве, достаточном для создания ядерного оружия.

Иран в состоянии произвести за одну-две недели радиоактивных материалов в количестве, достаточном для создания ядерного оружия.

Как передает Report , об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Атлантическом совете.

"Иран сейчас находится в таком положении, что за одну-две недели может произвести столько расщепляющего материала, что его будет достаточно для изготовления ядерного оружия", - сказал он.

При этом Блинкен подчеркнул, что ядерного оружия у Ирана нет.

"Это другая часть уравнения, но очевидно, что положение намного опаснее, чем это было раньше, когда Иран был ограничен рамками соглашения по ядерной сделке", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 29 ноября того же года Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о плане установки около 6 тыс. новых центрифуг для производства обогащенного урана на ядерных объектах в Фордо и Натанзе.

СВПД был подписан постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году для преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. В 2018 году Трамп во время своего первого президентского срока вышел из договоренности и восстановил все антииранские санкции, снятые в соответствии с условиями СВПД.