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Блинкен назвал конкуренцию с Россией и КНР главным вызовом для США

Блинкен назвал конкуренцию с Россией и КНР главным вызовом для США РФ и КНР занимают первое место в списке вызовов для страны, являясь ее "стратегическими конкурентами".
Другие страны
23 марта 2023 г. 04:41
Блинкен назвал конкуренцию с Россией и КНР главным вызовом для США

РФ и КНР занимают первое место в списке вызовов для страны, являясь ее "стратегическими конкурентами".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В обнародованных показаниях госсекретаря перед Комитетом сената по ассигнованиям сказано, что "мир после "холодной войны" закончился, и сейчас идет интенсивная конкуренция, чтобы определить будущее.

По словам Блинкена, РФ и Китай являются "первыми в списке" вызовов для Соединенных Штатов, в то время как от России исходит непосредственная, острая угроза, а КНР - это долгосрочный вызов.

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Версия на азербайджанском языке Blinken Rusiya və Çini ABŞ-ın strateji rəqibləri adlandırıb

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