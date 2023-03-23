Блинкен назвал конкуренцию с Россией и КНР главным вызовом для США

РФ и КНР занимают первое место в списке вызовов для страны, являясь ее "стратегическими конкурентами".

РФ и КНР занимают первое место в списке вызовов для страны, являясь ее "стратегическими конкурентами".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В обнародованных показаниях госсекретаря перед Комитетом сената по ассигнованиям сказано, что "мир после "холодной войны" закончился, и сейчас идет интенсивная конкуренция, чтобы определить будущее.

По словам Блинкена, РФ и Китай являются "первыми в списке" вызовов для Соединенных Штатов, в то время как от России исходит непосредственная, острая угроза, а КНР - это долгосрочный вызов.