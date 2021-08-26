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Блинкен назвал число остающихся в Афганистане граждан США

Блинкен назвал число остающихся в Афганистане граждан США Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Афганистане в настоящее время могут оставаться порядка 1,5 тыс. американских граждан.
Другие страны
26 августа 2021 г. 06:46
Блинкен назвал число остающихся в Афганистане граждан США
Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Афганистане в настоящее время могут оставаться порядка 1,5 тыс. американских граждан.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

"Согласно нашим оценкам, 14 августа, когда началась операция по эвакуации, в Афганистане находились около 6 тыс. американских граждан, которые хотели уехать", - сказал он.

По его словам, с того дня Соединенные Штаты эвакуировали по меньшей мере 4,5 тыс. американцев.

"За последние сутки мы контактировали примерно с 500 американцами и предоставили им конкретные инструкции по тому, как безопасно добраться до аэропорта Кабула", - отметил Блинкен.

Он также сообщил, что власти США настойчиво пытаются связаться с еще примерно тысячей человек, которые могут быть американцами, желающими покинуть Афганистан.

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