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Блинкен: НАТО уже укрепила свой восточный фланг

Блинкен: НАТО уже укрепила свой восточный фланг Соединенные Штаты на регулярной основе проводят обзор расстановки своих сил в мире, однако не принимали какого-либо решения о постоянном военном присутствии в Латвии. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конфере
Другие страны
8 марта 2022 г. 06:18
Блинкен: НАТО уже укрепила свой восточный фланг

Соединенные Штаты на регулярной основе проводят обзор расстановки своих сил в мире, однако не принимали какого-либо решения о постоянном военном присутствии в Латвии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Мы на регулярной основе проводим обзор расстановки наших сил в мире, в том числе, конечно же, здесь, в Европе", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Когда речь идет о таких вопросах, как постоянное размещение сил, то такие вопросы возникают, и мы, конечно же, будем пытаться ответить на них в контексте обзора расстановки наших сил. Но я хотел бы очень четко сказать, что нет, решение подобного рода не принято", - пояснил Блинкен.

При этом он подчеркнул, что Североатлантический альянс совместно с США уже укрепил свой восточный фланг. "Мы, а также НАТО уже значительно укрепили восточный фланг, в том числе и здесь, в Латвии", - подчеркнул госсекретарь. "Мы делаем это в тесном партнерстве с союзниками по НАТО", - добавил он. Глава американской дипломатии также отметил, что в нынешних условиях США "должны учитывать последнее развитие событий", в том числе вокруг Украины.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: "NATO artıq şərq cinahını gücləndirib"

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