Блинкен: НАТО откроет свой офис связи в Иордании

Североатлантический альянс собирается открыть в Иордании свой офис связи в 2025 году.

Североатлантический альянс собирается открыть в Иордании свой офис связи в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.

"НАТО откроет свой офис связи в Аммане в следующем году, первый в регионе, чтобы и далее укреплять отношения между НАТО и странами Ближнего Востока", - сказал дипломат.

В июле в итоговой декларации саммита НАТО указывалось, что альянс продолжит расширять присутствие в странах Африки и на Ближнем Востоке. В документе отмечалось, что альянс собирается открыть представительство в Аммане и уже согласовал это решение с руководством Иордании.