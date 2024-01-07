Госсекретарь США : Нападения хуситов на суда в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран

Нападения йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран.

Нападения йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Он отметил, что атаки хуситов нарушили или перенаправили почти 20% мировых морских перевозок.

«Это означает, что доставка товаров туда, куда они должны быть отправлены, занимает больше времени. Это увеличивает стоимость, и эти затраты перекладываются на потребителей по всему миру", - сказал он.

Блинкен также напомнил, что США с более чем 20 странами начали операцию Prosperity Guardian для защиты судоходства в Красном море. По словам госсекретаря, более десятка стран дали понять, что хуситы понесут ответственность за свои нападения.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

С середины ноября 2023 года несколько кораблей и коммерческих судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной хуситам территории. В ответ власти США приступили к проведению в море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.