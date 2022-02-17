Блинкен на заседании СБ ООН выступит с планом деэскалации

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по выполнению минских соглашений с предложениями по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по выполнению минских соглашений с предложениями по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

"После серии обсуждений с Белым домом, Советом национальной безопасности и Госдепартаментом я попросила госсекретаря Блинкена выступить перед Советом Безопасности ООН на его пути в Мюнхен из-за серьезной ситуации в Украине", - говорится в ее сообщении в Twitter.