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Блинкен: Кризис в Красном море приведет к росту цен на продовольствие и топливо

Блинкен: Кризис в Красном море приведет к росту цен на продовольствие и топливо Нынешний кризис в Красном море приведет, в том числе к повышению на мировых рынках цен на продовольствие и топливо.
Другие страны
5 марта 2024 г. 22:02
Блинкен: Кризис в Красном море приведет к росту цен на продовольствие и топливо

Нынешний кризис в Красном море приведет, в том числе к повышению на мировых рынках цен на продовольствие и топливо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Конечно, это имело драматическое воздействие на судоходство в мире. Это выразится для многих людей в повышении цен на продовольствие и энергоносители", - отметил дипломат, комментируя кризис в Красном море на встрече с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Вашингтоне.

После обострения конфликта в секторе Газа мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: Qırmızı dəniz böhranı ərzaq qiymətlərinin artmasına səbəb olacaq

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