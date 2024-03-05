Блинкен: Кризис в Красном море приведет к росту цен на продовольствие и топливо

Нынешний кризис в Красном море приведет, в том числе к повышению на мировых рынках цен на продовольствие и топливо.

Нынешний кризис в Красном море приведет, в том числе к повышению на мировых рынках цен на продовольствие и топливо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Конечно, это имело драматическое воздействие на судоходство в мире. Это выразится для многих людей в повышении цен на продовольствие и энергоносители", - отметил дипломат, комментируя кризис в Красном море на встрече с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Вашингтоне.

После обострения конфликта в секторе Газа мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.