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Блинкен: Контролировать сектор Газа должна Палестинская нацадминистрация

Блинкен: Контролировать сектор Газа должна Палестинская нацадминистрация Палестинская национальная администрация была бы лучшим вариантом для сектора Газа.
Другие страны
1 ноября 2023 г. 08:36
Блинкен: Контролировать сектор Газа должна Палестинская нацадминистрация

Палестинская национальная администрация была бы лучшим вариантом для сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, именно эта структура должна контролировать территорию анклава после завершения боевых действий между Израилем и бойцами радикального движения ХАМАС.

"Самым разумным решением было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская национальная администрация взяла на себя управление и в конечном счете ответственность за безопасность в секторе Газы", - рассказал Блинкен в ходе слушаний в американском Конгрессе. Он отметил, что международное сообщество должно совместными усилиями решить судьбе сектора Газа и сделать эту нужно в ближайшее время.

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