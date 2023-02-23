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Блинкен: КНР рассматривает возможность оказания помощи РФ

Блинкен: КНР рассматривает возможность оказания помощи РФ Вашингтонская администрация располагает информацией, которая якобы указывает на то, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России, а также содействия в уклонении от санкций, США и другие страны призывают Пекин этого не делать.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 22:56
Блинкен: КНР рассматривает возможность оказания помощи РФ

Вашингтонская администрация располагает информацией, которая якобы указывает на то, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России, а также содействия в уклонении от санкций, США и другие страны призывают Пекин этого не делать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую версию изложил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции, организованной журналом The Atlantic.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что Китай до сих пор не предоставлял России вооружения и не помогал в "систематическом уклонении от санкций".

"В течение последних пары месяцев мы получили информацию, которая убедительно свидетельствует о том, что Китай теперь рассматривает возможность делать это", - утверждал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что "это было одной из причин" проведения им встречи с главой канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Ван И. Как сообщил Блинкен, на встрече заявил Ван И об "озабоченности" американской стороны и предупредил, что в отношениях между США и Китаем может возникнуть "серьезная проблема".

Госсекретарь заверил, что и "многие другие страны" обращаются к Китаю с призывом не оказывать РФ такой помощи.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və NATO rəsmiləri: “Çin Rusiyaya silah göndərməyi nəzərdən keçirir”

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