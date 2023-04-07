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Блинкен: Китай пытается одновременно занимать две стороны

Блинкен: Китай пытается одновременно занимать две стороны Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Китай займет правильную позицию и сможет повлиять на Россию по поводу войны в Украине и установлению справедливого мира.
Другие страны
7 апреля 2023 г. 22:38
Блинкен: Китай пытается одновременно занимать две стороны

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Китай займет правильную позицию и сможет повлиять на Россию по поводу войны в Украине и установлению справедливого мира.

Как передает Report, об этом сообщает Euronews.

"Я считаю, что Китай пытается одновременно занимать две стороны. Он хочет, чтобы его воспринимали как того, кто пытается продвигать мир, и в то же время он продолжает поддерживать Россию разными способами – риторически доказывая свои аргументы в международных институциях, продвигая российскую пропаганду. И как мы говорили несколько недель назад, даже рассматривая возможность предоставления России летальной помощи", – отметил Блинкен.

По его словам, у Китая отношения с Россией, которые дают ему определенные рычаги влияния.

"Я не хочу это преувеличивать, но у них есть определенные рычаги влияния. Россия все больше зависит от Китая. Это младший партнер в этих отношениях. Поэтому мы надеемся, что Китай будет использовать тот голос, который он имеет в отношении России, и рычаги влияния, чтобы она двигалась к справедливому и крепкому миру", – сказал глава Госдепа.

"Во-первых, некоторые идеи мира, которые китайцы выложили на стол, являются положительными. Действительно, они отражают то, что многие из нас говорили в течение длительного времени. Но прежде следует сосредоточиться на таком элементе, как суверенитет. Китай должен убедить Россию уважать суверенитет Украины и вернуть территорию, которую она захватила силой с нарушением Устава ООН, с нарушением суверенитета Украины", – добавил Блинкен, комментируя китайский мирный план.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: "Çin ikili siyasət yürüdür"

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