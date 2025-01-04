Блинкен: Китай предостерег Россию от применения ядерного оружия против Украины

Вашингтон считает крайне опасным любое увеличение риска ядерного конфликта между странами Запада и Россией.

Вашингтон считает крайне опасным любое увеличение риска ядерного конфликта между странами Запада и Россией.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена была крайне обеспокоена ядерной риторикой Москвы, полагая, что президент России Владимир Путин мог рассматривать возможность применения ядерного оружия (ЯО).

"Даже если эта вероятность выросла с 5% до 15%, когда речь идет о ядерном оружии, ничего более серьезного просто нет", - заявил Блинкен, добавив, что политика Пекина, вероятно, помогла снизить угрозу использования ЯО в конфликте в Украине.

"У нас есть причина полагать, что Китай связался с Россией и предупредил этого не делать", - сказал он, также отметив, что Пекин мог донести свою позицию до Москвы и после того, как Вашингтон сообщил ему о том, что РФ может планировать размещение ЯО в космосе.

Говоря о динамике американо-китайских отношений, Блинкен обвинил Китай в попытке усидеть на двух стульях, сохраняя тесные торговые отношения с Западом и при этом поставляя России товары двойного назначения, несмотря на протесты западных стран.

"Мгновенного эффекта [от политики санкций против Пекина] не будет, однако я думаю, что положение Китая становится все более сложным. Им определенно не нравятся наши шаги, предпринятые против китайских элит. И полагаю, что дальнейшие шаги при необходимости последуют, в том числе в ближайшие недели", - добавил он.