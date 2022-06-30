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Блинкен: Киев должен определять условия возможных переговоров с Москвой

Блинкен: Киев должен определять условия возможных переговоров с Москвой Власти США считают, что условия возможных переговоров между Москвой и Киевом должна определять украинская сторона, Вашингтон продолжит укреплять ее позиции.
Другие страны
30 июня 2022 г. 01:53
Блинкен: Киев должен определять условия возможных переговоров с Москвой

Власти США считают, что условия возможных переговоров между Москвой и Киевом должна определять украинская сторона, Вашингтон продолжит укреплять ее позиции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Для танго нужны двое. Мы не видели никакого интереса со стороны президента России Владимира Путина к участию в какой-либо значимой дипломатической инициативе, - утверждал Блинкен, выступая в Мадриде. - В любом случае, как мы говорили с самого начала, очень важно, чтобы украинцы определяли условия каких-либо потенциальных переговоров".

По словам госсекретаря США, Вашингтон намерен обеспечивать Киев "средствами, чтобы продолжать давать отпор" российской стороне. Блинкен заверил, что США также настроены на то, чтобы, "когда в итоге будут переговоры, а это в какой-то момент произойдет, у них украинцев была как можно более сильная позиция".

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Версия на азербайджанском языке Blinken: "Kiyev Moskva ilə danışıqların şərtlərini müəyyən etməlidir"

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