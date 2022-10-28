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Блинкен: Итоги выборов в Конгресс США не скажутся на поддержке Украины

Блинкен: Итоги выборов в Конгресс США не скажутся на поддержке Украины Итоги предстоящих в США промежуточных выборов в Конгресс едва ли окажут значимое влияние на поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву.
Другие страны
28 октября 2022 г. 08:57
Блинкен: Итоги выборов в Конгресс США не скажутся на поддержке Украины

Итоги предстоящих в США промежуточных выборов в Конгресс едва ли окажут значимое влияние на поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью канадскому телеканалу CBS.

"К настоящему времени мы видели в Соединенных Штатах двухпартийную поддержку Украины", - отметил он, отвечая на вопрос о том, сократится ли поддержка Вашингтоном Киева в случае утраты демократами контроля над нижней палатой Конгресса по итогам выборов.

По его словам, и республиканцы, и демократы настроены на поддержку Украины.

"Я не предвижу того, чтобы это коренным образом изменилось. Никто не может предсказать будущее, но на основании того, что мы до сих пор наблюдали, я думаю, что поддержка имеется, она непоколебима и является двухпартийной", - добавил госсекретарь США.

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Версия на английском языке Blinken: Election results won't affect Washington's support for Kyiv
Версия на азербайджанском языке Blinken: “Seçkilərin nəticələri Vaşinqtonun Kiyevə verdiyi dəstəyə təsir etməyəcək”

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