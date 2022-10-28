Блинкен: Итоги выборов в Конгресс США не скажутся на поддержке Украины

Итоги предстоящих в США промежуточных выборов в Конгресс едва ли окажут значимое влияние на поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву.

Итоги предстоящих в США промежуточных выборов в Конгресс едва ли окажут значимое влияние на поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью канадскому телеканалу CBS.

"К настоящему времени мы видели в Соединенных Штатах двухпартийную поддержку Украины", - отметил он, отвечая на вопрос о том, сократится ли поддержка Вашингтоном Киева в случае утраты демократами контроля над нижней палатой Конгресса по итогам выборов.

По его словам, и республиканцы, и демократы настроены на поддержку Украины.

"Я не предвижу того, чтобы это коренным образом изменилось. Никто не может предсказать будущее, но на основании того, что мы до сих пор наблюдали, я думаю, что поддержка имеется, она непоколебима и является двухпартийной", - добавил госсекретарь США.