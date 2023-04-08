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Блинкен исключил возможность переговоров о прекращении огня между Москвой и Киевом

Блинкен исключил возможность переговоров о прекращении огня между Москвой и Киевом Госсекретарь США Энтони Блинкен исключил возможность переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной в настоящее время.
Другие страны
8 апреля 2023 г. 06:19
Блинкен исключил возможность переговоров о прекращении огня между Москвой и Киевом

Госсекретарь США Энтони Блинкен исключил возможность переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной в настоящее время.

Как передает Report, свою точку зрения он изложил в интервью медиагруппе Funke.

"Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров между Москвой и Киевом. Целью, по его словам, "должен быть справедливый и прочный мир". "Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой, и я это понимаю, но, если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром. РФ могла бы перегруппировать свои войска и снова атаковать через некоторое время", - утверждал госсекретарь США.

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Версия на азербайджанском языке Blinken Moskva və Kiyev arasında atəşkəs danışıqlarının mümkünlüyünü istisna edib

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