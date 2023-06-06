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Блинкен: Иран никогда не получит ядерное оружие

Блинкен: Иран никогда не получит ядерное оружие Соединенные Штаты Америки готовы и дальше предпринимать все возможные шаги, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия, это угрожает безопасности всего Ближневосточного региона.
Другие страны
6 июня 2023 г. 02:16
Блинкен: Иран никогда не получит ядерное оружие

Соединенные Штаты Америки готовы и дальше предпринимать все возможные шаги, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия, это угрожает безопасности всего Ближневосточного региона.

Как передает Report, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Во время своей речи на мероприятии американо-израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC) Блинкен заявил, что Тегеран регулярно угрожает стереть израильтян с лица земли, а обязательство США защищать Израиль безоговорочно.

Глава Госдепа рассказал, что Иран экспортирует агрессию по всему Ближневосточному региону и предоставляет дроны российской армии, которая использует их для убийства украинцев, а Тегеран получает от РФ высокотехнологичное вооружение.

"В связи с этим Иран не может получить и не получит ядерного оружия, для этого Вашингтон готов применять путь дипломатии вместе с экономическим давлением и сдерживанием. Президент Байден рассматривает все варианты, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие", - заявил Блинкен.

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