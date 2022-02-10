Блинкен и Столтенберг обсудили меры по укреплению восточного фланга НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг обсудили по телефону укрепление восточного фланга НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг обсудили по телефону укрепление восточного фланга НАТО.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Блинкен и Столтенберг говорили о "продолжении координации" при выработке "трансатлантического ответа" на якобы сохраняющуюся "угрозу для Украины со стороны России". Госсекретарь "подтвердил приверженность США тесному сотрудничеству и консультациям с союзниками и партнерами", говорится в документе.

Они обсудили дипломатические усилия "с целью побудить Россию к деэскалации и ведению содержательного диалога на основе взаимности, а также изменение расстановки сил США и их союзников для укрепления восточного фланга альянса".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.