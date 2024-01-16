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Блинкен и Салливан обсудили с Зеленским восстановление Украины

Блинкен и Салливан обсудили с Зеленским восстановление Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили с президентом Владимиром Зеленским вопрос восстановления Украины с привлечением частного сектора во время встречи на полях Всемирного экономичес
Другие страны
16 января 2024 г. 19:25
Блинкен и Салливан обсудили с Зеленским восстановление Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос восстановления этой страны с привлечением частного сектора во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Они обсудили важность оказания дальнейшей глобальной помощи Украине в ее борьбе за свободу и суверенитет. Они также обсудили усилия по поддержке экономической устойчивости и восстановления Украины, в том числе с помощью инвестиций частного сектора", - рассказал дипломат.

Среди тем консультаций Блинкена, Салливана и Зеленского были усилия по проведению антикоррупционных реформ, направленные на укрепление экономического восстановления Украины и продолжение ее курса на евроатлантическую интеграцию, добавил Миллер.

Перед встречей с Зеленским Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине, несмотря на сложности с согласованием финансирования дальнейшей поддержки в Конгрессе.

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Версия на азербайджанском языке Blinken və Sallivan Zelenski ilə Ukraynanın bərpasını müzakirə edib

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