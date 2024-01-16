Блинкен и Салливан обсудили с Зеленским восстановление Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос восстановления этой страны с привлечением частного сектора во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.
"Они обсудили важность оказания дальнейшей глобальной помощи Украине в ее борьбе за свободу и суверенитет. Они также обсудили усилия по поддержке экономической устойчивости и восстановления Украины, в том числе с помощью инвестиций частного сектора", - рассказал дипломат.
Среди тем консультаций Блинкена, Салливана и Зеленского были усилия по проведению антикоррупционных реформ, направленные на укрепление экономического восстановления Украины и продолжение ее курса на евроатлантическую интеграцию, добавил Миллер.
Перед встречей с Зеленским Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине, несмотря на сложности с согласованием финансирования дальнейшей поддержки в Конгрессе.