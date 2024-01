Блинкен и Нетаньяху обсудили конфликт в Газе  

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает Report, об этом Блинкен написал в соцсети "Х".

В ходе встречи, американский дипломат подтвердил, что США поддерживают право Израиля не допускать повторения событий, подобных тем, которые произошли 7 октября 2023 года.

"Я также подчеркнул важность предотвращения ущерба гражданскому населению, защиты гражданской инфраструктуры и обеспечения распределения гуманитарной помощи по всей территории Газы", - написал он.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своего в ближневосточное турне, прибыл с визитом в Израиль. Ранее сегодня он встретился с президентом еврейского государства Ицхаком Херцогом.