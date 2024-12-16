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Блинкен и Лэмми обсудили наращивание военной помощи Киеву

Блинкен и Лэмми обсудили наращивание военной помощи Киеву Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в телефонном разговоре обсудили наращивание военной помощи Украине.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 01:08
Блинкен и Лэмми обсудили наращивание военной помощи Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в телефонном разговоре обсудили наращивание военной помощи Украине.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

По его словам, "относительно Украины, они обсудили необходимость наращивания военной помощи".

Руководители дипведомств двух стран также говорили о ситуации в Сирии и "принципах, поддержанных США и странами региона, которые должны соблюдать во время переходного процесса и формирования нового правительства".

Блинкен "подчеркнул поддержку Соединенными Штатами ответственного и представительного сирийского правительства, которое будет избрано сирийским народом".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что администрация действующего президента США Джозефа Байдена планирует масштабные поставки оружия Украине в течение следующих пяти недель, до инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа.

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