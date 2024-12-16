Блинкен и Лэмми обсудили наращивание военной помощи Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в телефонном разговоре обсудили наращивание военной помощи Украине.
Как передает
По его словам, "относительно Украины, они обсудили необходимость наращивания военной помощи".
Руководители дипведомств двух стран также говорили о ситуации в Сирии и "принципах, поддержанных США и странами региона, которые должны соблюдать во время переходного процесса и формирования нового правительства".
Блинкен "подчеркнул поддержку Соединенными Штатами ответственного и представительного сирийского правительства, которое будет избрано сирийским народом".
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что администрация действующего президента США Джозефа Байдена планирует масштабные поставки оружия Украине в течение следующих пяти недель, до инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа.