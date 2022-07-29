Блинкен и Лавров провели телефонный разговор

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам Блинкена, беседа была откровенной и прямолинейной, стороны обсудили в том числе обмен заключенными.

Американский госсекретарь также сообщил, что предупредил российского министра о намерении США ввести дополнительные санкции в случае "вхождения районов Украины в состав Российской Федерации".

Ранее Лавров отметил, что не уполномочен решать вопросы по обмену заключенными, но готов выслушать госсекретаря США.

Также министр добавил, что он хотел бы услышать, как США собираются выполнять обязательства по вывозу украинского зерна.