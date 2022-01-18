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Блинкен и Лавров обсудили по телефону консультации по безопасности

Блинкен и Лавров обсудили по телефону консультации по безопасности Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров провели во вторник телефонный разговор, они обсудили состоявшиеся на прошлой неделе консультации по вопросам безопасности и предложениям Москвы в этой сфере.
Другие страны
18 января 2022 г. 19:52
Блинкен и Лавров обсудили по телефону консультации по безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров провели во вторник телефонный разговор, они обсудили состоявшиеся на прошлой неделе консультации по вопросам безопасности и предложениям Москвы в этой сфере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Они обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия - НАТО 12 января и встречу Постоянного совета ОБСЕ 13 января, - говорится в документе.

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