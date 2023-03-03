Блинкен и Кулеба провели переговоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели переговоры.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели переговоры.

Как передает Report, об этом написал Кулеба в Twitter.

"Я поговорил с госсекретарем Блинкеном, он проинформировал меня по поводу своих обсуждений на G20. Я подробно остановился на наших дальнейших шагах по созданию Специального трибунала по делу об агрессии против Украины: наша следующая большая задача - обеспечить ответственность руководства России. Скоординированные усилия имеют ключевое значение", - написал он.