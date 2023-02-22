О нас

Блинкен и Гутерриш обсудят зерновую сделку на заседании СБ ООН по Украине

Блинкен и Гутерриш обсудят зерновую сделку на заседании СБ ООН по Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в министерской встрече Совета безопасности (СБ) ООН по Украине. Он встретится с генсеком организации Антониу Гутерришем.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 19:21
Блинкен и Гутерриш обсудят зерновую сделку на заседании СБ ООН по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в министерской встрече Совета безопасности (СБ) ООН по Украине. Он встретится с генсеком организации Антониу Гутерришем.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

"Блинкен отправится в Нью-Йорк 23-24 февраля для участия в министерской встрече СБ ООН по Украине", - сказано в сообщении.

Госсекретарь обсудит с генсеком возможность расширения зерновой сделки, которую Госдеп США назвал важным инструментом урегулирования всемирного продовольственного кризиса.

Кроме того, Блинкен и Гутерриш обсудят масштабную экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украины.

Отмечается, что заседание будет приурочено к первой годовщине начала боевых действий в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Blinken, Guterres to discuss Black Sea Grain Initiative
Версия на азербайджанском языке Blinken və Quterreş taxıl sazişini müzakirə edəcək

Самое важное

Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
Ильхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе   
ФотоИльхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе"   
19 февраля 2023 г. 08:28
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
19 февраля 2023 г. 01:17
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
19 февраля 2023 г. 00:44
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
19 февраля 2023 г. 00:42
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
19 февраля 2023 г. 00:30
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха
19 февраля 2023 г. 00:16
Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
18 февраля 2023 г. 23:34
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом
18 февраля 2023 г. 23:28
Президент: Азербайджан не может забыть о 30-летней оккупации
Президент: Азербайджан не может забыть о 30-летней оккупации
18 февраля 2023 г. 23:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi