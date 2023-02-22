Блинкен и Гутерриш обсудят зерновую сделку на заседании СБ ООН по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в министерской встрече Совета безопасности (СБ) ООН по Украине. Он встретится с генсеком организации Антониу Гутерришем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в министерской встрече Совета безопасности (СБ) ООН по Украине. Он встретится с генсеком организации Антониу Гутерришем.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

"Блинкен отправится в Нью-Йорк 23-24 февраля для участия в министерской встрече СБ ООН по Украине", - сказано в сообщении.

Госсекретарь обсудит с генсеком возможность расширения зерновой сделки, которую Госдеп США назвал важным инструментом урегулирования всемирного продовольственного кризиса.

Кроме того, Блинкен и Гутерриш обсудят масштабную экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украины.

Отмечается, что заседание будет приурочено к первой годовщине начала боевых действий в Украине.