Блинкен и Гутерриш обсудили взаимодействие по Украине и сделку по сектору Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече в Вашингтоне обсудили взаимодействие по Украине, а также предложения о прекращении огня в секторе Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече в Вашингтоне обсудили взаимодействие по Украине, а также предложения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"Госсекретарь выразил признательность генеральному секретарю за публичную поддержку предложенной сделки по обеспечению всеобъемлющего прекращения огня в Газе, освобождения всех заложников и прекращения кризиса в Газе, - отмечается в документе. - Госсекретарь подчеркнул важность того, чтобы Совет Безопасности ООН призвал к безотлагательному выполнению сделки. Госсекретарь и генсек подчеркнули необходимость того, чтобы гуманитарная помощь была доставлена людям в Газе, а также поддержки усилий ООН по доставке жизненно важной помощи".

"Они также обсудили сотрудничество США и ООН по поддержке усилий Украины, направленных на установление всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира, - добавил Миллер. - Кроме того, госсекретарь и генсек обсудили конфликт в Судане и важность принятия всех необходимых мер для прекращения насилия, защиты гражданского населения и наращивания гуманитарной помощи".