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Блинкен и Гутерриш обсудили взаимодействие по Украине и сделку по сектору Газа

Блинкен и Гутерриш обсудили взаимодействие по Украине и сделку по сектору Газа Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече в Вашингтоне обсудили взаимодействие по Украине, а также предложения о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
5 июня 2024 г. 04:20
Блинкен и Гутерриш обсудили взаимодействие по Украине и сделку по сектору Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече в Вашингтоне обсудили взаимодействие по Украине, а также предложения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"Госсекретарь выразил признательность генеральному секретарю за публичную поддержку предложенной сделки по обеспечению всеобъемлющего прекращения огня в Газе, освобождения всех заложников и прекращения кризиса в Газе, - отмечается в документе. - Госсекретарь подчеркнул важность того, чтобы Совет Безопасности ООН призвал к безотлагательному выполнению сделки. Госсекретарь и генсек подчеркнули необходимость того, чтобы гуманитарная помощь была доставлена людям в Газе, а также поддержки усилий ООН по доставке жизненно важной помощи".

"Они также обсудили сотрудничество США и ООН по поддержке усилий Украины, направленных на установление всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира, - добавил Миллер. - Кроме того, госсекретарь и генсек обсудили конфликт в Судане и важность принятия всех необходимых мер для прекращения насилия, защиты гражданского населения и наращивания гуманитарной помощи".

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Версия на азербайджанском языке Blinken və Quterreş Ukrayna məsələsini və Qəzza üzrə sazişi müzakirə ediblər

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