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Блинкен и глава МИД Японии обсудили ситуацию вокруг Nippon Steel и U.S. Steel

Блинкен и глава МИД Японии обсудили ситуацию вокруг Nippon Steel и U.S. Steel Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Японии Такэси Ивая обсудили экономические отношения двух стран, включая ситуацию вокруг японской Nippon Steel и американской U.S. Steel.
Другие страны
7 января 2025 г. 11:28
Блинкен и глава МИД Японии обсудили ситуацию вокруг Nippon Steel и U.S. Steel

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Японии Такэси Ивая обсудили экономические отношения двух стран, включая ситуацию вокруг японской Nippon Steel и американской U.S. Steel.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил МИД Японии.

"Два министра провели обмен мнениями по вопросам экономики, включая ситуацию со сделкой по приобретению U.S. Steel [японской компанией] Nippon Steel", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам рабочего обеда Иваи и Блинкена, который находится с официальным визитом в Японии. Подчеркивается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран подтвердили важность развития экономических отношений Токио и Вашингтона, включая инвестиции японских компаний в экономику США.

Отметим, что Nippon Steel и U.S. Steel подали совместные иски против президента США Джо Байдена и его администрации из-за решения хозяина Белого дома заблокировать сделку между двумя корпорациями.

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