Блинкен и глава МИД Франции провели телефонный разговор

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в четверг по телефону со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом НАТО и инициативы ЕС в сфере обороны и безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в четверг по телефону со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом НАТО и инициативы ЕС в сфере обороны и безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс по итогам переговоров.

Главы внешнеполитических ведомств, подчеркнул дипломат, "обсудили дальнейшее углубление сотрудничества, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, и подтвердили свою приверженность поддержке усилий по борьбе с терроризмом и стабильности в Сахеле в долгосрочной перспективе". "Госсекретарь и министр (по делам Европы и) иностранных дел Ле Дриан обсудили вопросы НАТО, а также инициативы ЕС в области безопасности и обороны", - заключил Прайс. Он напомнил, что телефонный разговор состоялся перед запланированными на пятницу в Риме переговорами президента США Джо Байдена с французским лидером Эмманюэлем Макроном.