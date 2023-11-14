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Блинкен и Ермак обсудили вопрос поставки дополнительных средств ПВО для Украины

Блинкен и Ермак обсудили вопрос поставки дополнительных средств ПВО для Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провели встречу в Вашингтоне.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 10:12
Блинкен и Ермак обсудили вопрос поставки дополнительных средств ПВО для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провели встречу в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Блинкена в соцсетях.

"Встретился с главой Офиса президента Украины Ермаком. Наша приверженность Украине непоколебима. Мы будем поддерживать Украину в ее нынешней борьбе и в будущем", - отметил он.

В Госдепе США отметили, что Блинкен и Ермак в ходе встречи обсудили ситуацию на фронте и подготовку к зиме, в частности поставки дополнительных средств ПВО и усиление защиты украинской критической инфраструктуры от воздушных атак.

В Офисе президента Украины отметили, что Ермак сказал, что помощь США имеет "критическое значение для обеспечения стабильности и приближения победы".

Он акцентировал на важности скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины, которую союзники подписали как рамочный документ на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Также речь шла об усилении санкционного давления на Россию, выработке механизма использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

Ранее сообщалось о том, что президент США Джо Байден обратился к Конгрессу США оказать финансовую помощь Украине в размере 61 млрд долларов.

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