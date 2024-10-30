Блинкен и Ермак обсудили военную помощь Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на встрече в Вашингтоне во вторник обсудили военную помощь для Киева, а также проведение в будущем конференций по Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на встрече в Вашингтоне во вторник обсудили военную помощь для Киева, а также проведение в будущем конференций по Украине.

Как передает Report , об этом говорится в размещенном на сайте Госдепа США письменном заявлении руководителя пресс-службы ведомства Мэттью Миллера.

"Они обсудили военную и экономическую помощь и прилагаемые дипломатические усилия по поддержке предстоящих дипломатических мероприятий Украины, включая конференции в поддержку украинской "формулы мира", - отметил он.

Из документа следует, что Блинкен "подтвердил неизменную поддержку суверенитета Украины", а также "прочного мира на основе Устава ООН".