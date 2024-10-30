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Блинкен и Ермак обсудили военную помощь Киеву

Блинкен и Ермак обсудили военную помощь Киеву Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на встрече в Вашингтоне во вторник обсудили военную помощь для Киева, а также проведение в будущем конференций по Украине.
Другие страны
30 октября 2024 г. 03:58
Блинкен и Ермак обсудили военную помощь Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на встрече в Вашингтоне во вторник обсудили военную помощь для Киева, а также проведение в будущем конференций по Украине.

Как передает Report, об этом говорится в размещенном на сайте Госдепа США письменном заявлении руководителя пресс-службы ведомства Мэттью Миллера.

"Они обсудили военную и экономическую помощь и прилагаемые дипломатические усилия по поддержке предстоящих дипломатических мероприятий Украины, включая конференции в поддержку украинской "формулы мира", - отметил он.

Из документа следует, что Блинкен "подтвердил неизменную поддержку суверенитета Украины", а также "прочного мира на основе Устава ООН".

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