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Блинкен и Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины

Блинкен и Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины Украинская тематика активно обсуждалась на заседании Совета США - ЕС по энергетике, а также на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Другие страны
8 февраля 2022 г. 03:57
Блинкен и Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины

Украинская тематика активно обсуждалась на заседании Совета США - ЕС по энергетике, а также на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Во время регулярного брифинга его спросили, почему в совместном заявлении, принятом по итогам заседания, не упоминается Россия. "Слово "Украина" точно было (в документе)", - отметил Прайс.

"(На заседании) было активное обсуждение относительно Украины. Было активное обсуждение планов... на случай, если Россия не выберет путь дипломатии и диалога... И большая часть сегодняшней дискуссии между госсекретарем и верховным представителем (ЕС по иностранным делам и политике безопасности) была неотъемлемой частью этого планирования на случай чрезвычайных обстоятельств", - продолжил он.

Тогда журналист поинтересовался, связано ли отсутствие упоминания России в заявлении с какими-либо возражениям на этот счет в ходе переговоров. "Мне не известно о наличии какой-либо существенной причины (для этого)", - ответил Прайс.

В упомянутом совместном заявлении, помимо прочего, отмечалось, что Соединенные Штаты и Европейский союз намерены работать над увеличением объемов предложения сжиженного природного газа на мировом рынке в связи с ситуацией вокруг Украины. В нем также подчеркивается, что США и ЕС подтвердили на нынешнем заседании приверженность совместной работе на упреждение, чтобы "заниматься любыми потенциальными рисками, связанными с поставкой энергоресурсов" Европе. Кроме того, Вашингтон и Брюссель подтверждают, что считают "неприемлемым использовать энергоресурсы в качестве оружия или рычага геополитического влияния". В связи с этим они уточняют, что намерены содействовать укреплению энергетической безопасности "восточных партнеров", таких как Молдова и Украина, "в том числе посредством реверсных поставок газа".

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Версия на азербайджанском языке Blinken və Borrell Ukrayna ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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