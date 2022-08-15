Блинкен: Госструктуры Ирана призывали к насилию в отношении Салмана Рушди

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранские государственные структуры последовательно призывали к насилию в отношении британского писателя Салмана Рушди, который в пятницу подвергся нападению в Штатах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранские государственные структуры последовательно призывали к насилию в отношении британского писателя Салмана Рушди, который в пятницу подвергся нападению в Штатах.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Рушди «последовательно отстаивал» права человека.

«Пока сотрудники правоохранительных органов проводят расследование нападения, я вспоминаю о вредоносных силах, которые пытаются подорвать эти права, в том числе ненавистническими высказываниями и призывами к насилию», — подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что госструктуры Ирана на протяжении поколений призывали к насилию в отношении писателя, а связанные с ними средства массовой информации «злорадствовали в связи с покушением на его жизнь».