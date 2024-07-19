Блинкен: Глобальный компьютерный сбой не был следствием хакерской атаки

Нынешний глобальный сбой в сфере информационных технологий не является, по имеющейся в настоящее время у правительства США информации, следствием хакерской атаки.

Нынешний глобальный сбой в сфере информационных технологий не является, по имеющейся в настоящее время у правительства США информации, следствием хакерской атаки.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мое наилучшее понимание именно таково. Что это был какого-то рода сбой в обновлении программного обеспечения. Это не была, насколько мне сейчас известно, злонамеренная атака какого бы то ни было рода", - сказал глава американской дипломатии на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

Ранее сообщалось, что более 1,6 тыс. авиарейсов в США были отменены после сбоя в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure.