Блинкен: G7 продолжит работать над урегулированием на Ближнем Востоке

Группа семи (G7) под председательством Италии продолжит работать над урегулированием ситуации на Ближнем Востоке.

Группа семи (G7) под председательством Италии продолжит работать над урегулированием ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, направивший видеообращение к Конференции итальянских послов, которая откроется во вторник в Риме.

"Мы будем работать вместе с итальянским председательством в G7 над повесткой дня, включающей конкретные обязательства, которые принесут пользу на международном уровне. Мы будем продолжать работать над решением конфликта на Ближнем Востоке", — сказал Блинкен.

Он также заявил, что "семерка" продолжит поддерживать Киев, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы встать на ноги в военном, экономическом и демократическом плане.

10 ноября премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила на своих страницах в соцсетях, что саммит Группы семи пройдет в следующем году в итальянской области Апулия с 13 по 15 июня.