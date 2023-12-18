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Блинкен: G7 продолжит работать над урегулированием на Ближнем Востоке

Блинкен: G7 продолжит работать над урегулированием на Ближнем Востоке Группа семи (G7) под председательством Италии продолжит работать над урегулированием ситуации на Ближнем Востоке.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 20:31
Блинкен: G7 продолжит работать над урегулированием на Ближнем Востоке

Группа семи (G7) под председательством Италии продолжит работать над урегулированием ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, направивший видеообращение к Конференции итальянских послов, которая откроется во вторник в Риме.

"Мы будем работать вместе с итальянским председательством в G7 над повесткой дня, включающей конкретные обязательства, которые принесут пользу на международном уровне. Мы будем продолжать работать над решением конфликта на Ближнем Востоке", — сказал Блинкен.

Он также заявил, что "семерка" продолжит поддерживать Киев, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы встать на ноги в военном, экономическом и демократическом плане.

10 ноября премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила на своих страницах в соцсетях, что саммит Группы семи пройдет в следующем году в итальянской области Апулия с 13 по 15 июня.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: G7 Yaxın Şərq nizamlanması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirəcək

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