Блинкен: Для нормализации арабо-израильских отношений конфликт в Газе должен быть урегулирован

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нормализация арабо-израильских отношений требует благоприятного пути прекращения конфликта в секторе Газа и создания палестинского государства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нормализация арабо-израильских отношений требует благоприятного пути прекращения конфликта в секторе Газа и создания палестинского государства.

Как сообщает Report , об этом руководитель Госдепа заявил в ходе ближневосточного турне.

По его словам, Саудовская Аравия и другие ближневосточные страны заинтересованы в нормализации отношений с Израилем.

"Что касается интеграции, нормализации, да, мы говорили об этом на каждой остановке [во время поездки], в том числе, конечно, в Саудовской Аравии. И я могу сказать, что здесь есть явная заинтересованность в том, чтобы этого добиваться, явный интерес в регионе к тому, чтобы этого добиваться, - ответил он на вопрос о перспективах нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. - Но это потребует прекращения конфликта в Газе, и это также, очевидно, потребует наличия практического пути к палестинской государственности".