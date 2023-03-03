Блинкен: Благодаря ООН и Турции уменьшилось доминирование России в украинских портах

"Благодаря ООН и Турции доминирование России над украинскими портами уменьшилось".

"Благодаря ООН и Турции доминирование России над украинскими портами уменьшилось".

Как сообщает Report со ссылкой на Milliet.com, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи министров иностранных дел G20 в Индии.

Заявив, что США и другие страны прилагают все усилия для предотвращения войны, Блинкен также обратил внимание на кризис продовольственной безопасности, вызванный войной. "Благодаря Генеральному секретарю ООН Гутерришу и Турции Черноморская зерновая инициатива ослабила контроль России над украинскими портами и позволила импортировать из Украины более 22 млн тонн сельхозпродукции. Это повсеместно снизило цены на продовольствие", - подчеркнул Блинкен.