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Блинкен анонсировал "прочный" пакет поддержки Украины на саммите НАТО

Блинкен анонсировал "прочный" пакет поддержки Украины на саммите НАТО На саммите НАТО в Вильнюсе, проведение которого запланировано на 11-12 июля, для Украины будет представлен "прочный" пакет поддержки, включающий политическую и практическую стороны.
Другие страны
29 июня 2023 г. 07:54
Блинкен анонсировал прочный пакет поддержки Украины на саммите НАТО

На саммите НАТО в Вильнюсе, проведение которого запланировано на 11-12 июля, для Украины будет представлен "прочный" пакет поддержки, включающий политическую и практическую стороны.

Как передает Report со ссылкой на релиз американского ведомства, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Есть две вещи, которые я считаю важными. Во-первых, вы увидите на саммите НАТО очень прочный пакет для Украины, политический и практический", - сказал он в беседе с президентом Совета по международным отношениям Ричардом Хаассом.

При этом в Вашингтоне пока не вдаются в подробности относительно данного пакета.

"Не буду забегать вперед, где мы приземлимся в Вильнюсе, но я в этом уверен", - добавил Блинкен.

Также он отметил, что ряд государств "смотрят, что мы можем сделать с тем, что должно помочь Украине нарастить свой долгосрочный потенциал сдерживания и обороны".

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Версия на азербайджанском языке Blinken NATO sammitində Ukraynaya “möhkəm” dəstək paketini açıqlayıb

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