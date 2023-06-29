Блинкен анонсировал "прочный" пакет поддержки Украины на саммите НАТО

На саммите НАТО в Вильнюсе, проведение которого запланировано на 11-12 июля, для Украины будет представлен "прочный" пакет поддержки, включающий политическую и практическую стороны.

На саммите НАТО в Вильнюсе, проведение которого запланировано на 11-12 июля, для Украины будет представлен "прочный" пакет поддержки, включающий политическую и практическую стороны.

Как передает Report со ссылкой на релиз американского ведомства, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Есть две вещи, которые я считаю важными. Во-первых, вы увидите на саммите НАТО очень прочный пакет для Украины, политический и практический", - сказал он в беседе с президентом Совета по международным отношениям Ричардом Хаассом.

При этом в Вашингтоне пока не вдаются в подробности относительно данного пакета.

"Не буду забегать вперед, где мы приземлимся в Вильнюсе, но я в этом уверен", - добавил Блинкен.

Также он отметил, что ряд государств "смотрят, что мы можем сделать с тем, что должно помочь Украине нарастить свой долгосрочный потенциал сдерживания и обороны".