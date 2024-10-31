Блинкен анонсировал отправку Киеву нового пакета вооружений

США в ближайшие дни выделят Украине новый пакет вооружений.

США в ближайшие дни выделят Украине новый пакет вооружений.

Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Республики Корея в Вашингтоне.

"Мы продолжаем оказывать Украине военную поддержку. В ближайшие дни мы объявим о дополнительных (шагах - ред.)", - сказал он, не вдаваясь в детали.

Ранее сообщалось, что Москва и Киев при посредничестве Катара начали обсуждения приостановки ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.