О нас

Блинкен анонсировал отправку Киеву нового пакета вооружений

Блинкен анонсировал отправку Киеву нового пакета вооружений США в ближайшие дни выделят Украине новый пакет вооружений.
Другие страны
31 октября 2024 г. 22:31
Блинкен анонсировал отправку Киеву нового пакета вооружений

США в ближайшие дни выделят Украине новый пакет вооружений.

Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Республики Корея в Вашингтоне.

"Мы продолжаем оказывать Украине военную поддержку. В ближайшие дни мы объявим о дополнительных (шагах - ред.)", - сказал он, не вдаваясь в детали.

Ранее сообщалось, что Москва и Киев при посредничестве Катара начали обсуждения приостановки ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya yeni hərbi yardım paketi ayıracaq

Самое важное

В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi