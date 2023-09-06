США анонсировали новый пакет военной помощи Украине размером $1 млрд

Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет помощи, стоимость которого достигает 1 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет помощи, стоимость которого достигает 1 миллиарда долларов.

Как сообщает Report , об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкена во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее в Пентагоне заявили, что в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов Украине будет переданы снаряды с обедненным ураном.

Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки вошли 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана. При этом американские танки Украина пока не получила.

Кроме того, пакет помощи включает боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, а также средства навигации и связи.