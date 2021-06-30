Блинкен: Администрация США пересматривает политику в отношении Кубы

«Вашингтонская администрация находится в процессе пересмотра своей политики в отношении Кубы, в рамках которого основное внимание уделяется демократическим принципам и правам человека».

«Вашингтонская администрация находится в процессе пересмотра своей политики в отношении Кубы, в рамках которого основное внимание уделяется демократическим принципам и правам человека».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью итальянской национальной телерадиовещательной корпорации, стенограмму которого распространила пресс-служба Госдепа.

"Мы сейчас находимся в процессе пересмотра своей политики в отношении Кубы. Мы, президент (США Джо) Байден находится у власти около шести месяцев. У нас было много дел", - отметил Блинкен. Он пояснил, что вашингтонская администрация все это время занималась восстановлением отношений с партнерами и союзниками, возвращением США в ряд международных институтов, борьбой с пандемией, вопросами изменения климата, участием в саммитах и другими проблемами.

"Я могу сказать вам, что, исходя из основных принципов, любая наша политика будет основываться на демократии и правах человека, и мы хотим быть уверены, что делаем все возможное, чтобы предоставить кубинскому народу возможность самому определять свое будущее", - добавил госсекретарь.

Отвечая на вопрос об американо-кубинском диалоге, Блинкен отметил: "Мы никогда не противились диалогу". "Вопрос в том, какова общая политика (США по Кубе)? И это то, что мы пересматриваем. Мы сделали это в ряде областей. Например, мы в течение нескольких месяцев пересматривали нашу политику в отношении Северной Кореи и объявили о ней всего несколько недель назад. Мы делаем то же самое в отношении Кубы", - заключил руководитель американского внешнеполитического ведомства.