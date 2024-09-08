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Блинкен 9-10 сентября посетит Великобританию

Блинкен 9-10 сентября посетит Великобританию Госсекретарь США Энтони Блинкен 9-10 сентября посетит Великобританию, он обсудит с властями страны военное сотрудничество и оказание помощи Украине.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 04:23
Блинкен 9-10 сентября посетит Великобританию

Госсекретарь США Энтони Блинкен 9-10 сентября посетит Великобританию, он обсудит с властями страны военное сотрудничество и оказание помощи Украине.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

По его словам, руководитель американского внешнеполитического ведомства "посетит Соединенное Королевство 9-10 сентября, где откроет стратегический диалог" между двумя странами.

"В Лондоне госсекретарь Блинкен также встретиться с должностными лицами высокого ранга для обсуждения важнейших тем, включая Индо-Тихоокеанский регион, партнерство по AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США - ред.), Ближний Восток и наши общие усилия по поддержке Украины", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 13 сентября проведет встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне.

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