Блинкен 9-10 сентября посетит Великобританию

Госсекретарь США Энтони Блинкен 9-10 сентября посетит Великобританию, он обсудит с властями страны военное сотрудничество и оказание помощи Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 9-10 сентября посетит Великобританию, он обсудит с властями страны военное сотрудничество и оказание помощи Украине.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

По его словам, руководитель американского внешнеполитического ведомства "посетит Соединенное Королевство 9-10 сентября, где откроет стратегический диалог" между двумя странами.

"В Лондоне госсекретарь Блинкен также встретиться с должностными лицами высокого ранга для обсуждения важнейших тем, включая Индо-Тихоокеанский регион, партнерство по AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США - ред.), Ближний Восток и наши общие усилия по поддержке Украины", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 13 сентября проведет встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне.