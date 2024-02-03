Блинкен 4-8 февраля в 5-й раз после обострения конфликта посетит Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4-8 февраля в 5-й раз после обострения палестино-израильского конфликта посетит Ближний Восток.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4-8 февраля в 5-й раз после обострения палестино-израильского конфликта посетит Ближний Восток.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, Блинкен посетит Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Израиль, а также Западный берег реки Иордан. В заявлении подчеркивается, что госсекретарь США намерен "продолжить дипломатические усилия по достижению соглашения, которое обеспечило бы освобождение всех заложников", удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, а также установление гуманитарной паузы в боях для доставки помощи в сектор Газа.

Блинкен продолжит работу по "предотвращению разрастания конфликта", а также подтвердит приверженность США "защите своих военнослужащих и обеспечению свободы судоходства в Красном море", отмечается в заявлении. Госсекретарь также обсудит с партнерами США вопросы обеспечения безопасности на Ближнем Востоке, в частности для израильтян и палестинцев.