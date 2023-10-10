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Блинкен 11-12 октября посетит Израиль

Блинкен 11-12 октября посетит Израиль Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Израиль 11–12 октября для обсуждения с местными властями обострения палестино-израильского конфликта.
Другие страны
10 октября 2023 г. 23:42
Блинкен 11-12 октября посетит Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Израиль 11–12 октября для обсуждения с местными властями обострения палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Госсекретарь Блинкен в ближайшие несколько дней отправится в Израиль, чтобы напрямую обсудить с нашими израильскими партнерами ситуацию на земле", — сказал Миллер. — Ожидается, что он отправится завтра и прибудет в Израиль в четверг".

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона сообщала о планах отправки авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" к берегам Израиля.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

Число погибших в результате нападения ХАМАС израильтян превысило 1 тыс., еще не менее 2 616 человек получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Blinken oktyabrın 11-12-də İsrailə səfər edəcək

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