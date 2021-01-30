Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию

Движение Black Lives Matter (BLM) выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Как передает Report со ссылкой на The Guardian, с подобной инициативой выступил депутат норвежского парламента Петтер Эйде.
По его словам, движение стало неотъемлемой частью "общемировой борьбы против расовой дискриминации" и смогло привлечь интерес к данной теме по всему миру. Парламентарий отметил, что, несмотря на беспорядки и погромы, которыми сопровождались протесты BLM в США и других странах, большинство акций проходили мирно. Он подчеркнул, что большая часть инцидентов была спровоцирована действиями полиции или противниками митингующих.