Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию

Движение Black Lives Matter (BLM) выдвинули на Нобелевскую премию мира

Движение Black Lives Matter (BLM) выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, с подобной инициативой выступил депутат норвежского парламента Петтер Эйде.

По его словам, движение стало неотъемлемой частью "общемировой борьбы против расовой дискриминации" и смогло привлечь интерес к данной теме по всему миру. Парламентарий отметил, что, несмотря на беспорядки и погромы, которыми сопровождались протесты BLM в США и других странах, большинство акций проходили мирно. Он подчеркнул, что большая часть инцидентов была спровоцирована действиями полиции или противниками митингующих.