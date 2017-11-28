Бизнесмен Рза Зарраб признал вину в нарушении санкций против Ирана

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Ирано-турецкий предприниматель Рза Зарраб, которого обвиняют в нарушении санкций против Ирана, признал во вторник на судебном процессе в Нью-Йорке свою вину.

Как передает Report, об этом сообщила газета Sabah.

По ее данным, бизнесмен будет давать показания в качестве ключевого свидетеля стороны обвинения.

Зарраб и четверо его сообщников обвиняются в организации незаконных схем по переводу денежных средств иранскому правительству в обход действующих американских санкций. Другого предполагаемого участника схемы Хакана Атиллу американские власти арестовали несколько месяцев назад, в то время как еще семь обвиняемых в США по этому делу находятся в розыске.